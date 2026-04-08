Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:1).

«Хороший матч. Было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали, а мы — нет.

Только в реализации проблемы были? Есть, конечно. Мы встречаемся с чемпионом, ожидали, что они так будут играть», — передает слова Козлова Чемпионат.

После этого матча «Салават Юлаев» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 0:1. Следующая встреча состоится 10-го апреля в Ярославле.