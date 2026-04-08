Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (1:0).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Хочется начать серию с победы, особенно когда играешь дома. Первый период провели на хороших скоростях, играли в силовой агрессивный хоккей. В начале второго периода пришлось играть в меньшинстве, потеряли инициативу, чуть упал темп. В третьем сыграли очень умно, ведя в счёте. В самой концовке после удаления сыграли мужественно, много бросков было, Исаев сделал несколько спасений.

Доволен ли, как справлялись со скоростью Уфы? Нельзя исключить полностью скорость соперника, но пришлось дополнительную работу делать в средней зоне. Ребята справились», — передает слова Хартли Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:0. Следующая встреча состоится 10-го апреля в Ярославле.