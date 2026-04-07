Пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист» объявила об уходе Николая Заварухина с должности главного тренера.
Николай Заварухин присоединился к системе «Автомобилиста» в 2017 году, начав свою карьеру в клубе в качестве помощника главного тренера. Он проработал в Екатеринбурге два с половиной сезона, после чего сделал двухлетний перерыв. В 2021 году Заварухин вернулся в клуб, возглавив «Автомобилист» уже в роли главного тренера.
Напомним, что в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву».