Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков поделился мнением об увольнении Николая Заварухина с поста главного тренера «Автомобилиста».

«Руководство всегда принимает решение по тренеру исходя из результатов, которые показала команда. Регулярный сезон получился для "Автомобилиста" удачным, но в плей‑офф не получилось пройти первый раунд, поэтому руководство имело все основания для такого решения.

Сейчас должны быть вопросы ко всем участникам процесса, которые отвечают за результат. И это не только тренер. Я считаю, что ответственность должна быть коллективной. Как поступит руководство "Автомобилиста" и будут ли они вводить санкции против менеджмента команды, мы увидим чуть позже», — сказал Коньков «Матч ТВ».

Ранее «Автомобилист» объявил о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера.

Напомним, что екатеринбургская команда вылетела в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 2:4.