Экс-тренер «Лады» Никита Щитов поделился мыслями о предстоящей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА.

«Не скажу, что в этой паре "Авангард" — явный фаворит. У них была очень плотная серия с "Нефтехимиком". Считаю, что Никитин — опытный тренер, у которого очень хорошие игроки в команде. ЦСКА сейчас набрал очень приличные обороты. Предсказать победителя очень трудно. В этой паре вполне возможны семь матчей, будет очень равная боевая серия. Вполне возможно, что пройдет ЦСКА», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

Первый матч серии состоится 8 апреля в Омске.