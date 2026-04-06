Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Эндрю Потуральски на один сезон.

Эндрю Потуральски выступает за «Авангард» в КХЛ с начала сезона. За 72 матча он набрал 69 очков: забросил 27 шайб и сделал 42 результативные передачи, показав коэффициент полезности «+31». В феврале 2026 года он участвовал в Матче звезд КХЛ.

До перехода в «Авангард» Потуральски играл в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда» и был признан самым ценным игроком лиги в прошлом сезоне. Он провел 59 матчей, забросил 30 шайб, отдал 43 передачи и набрал «+6» по коэффициенту полезности.