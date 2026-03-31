Бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги сезона для «бело-голубых».

Владимир Крикунов
Владимир Крикунов globallookpress.com

«"Динамо" не угадало с подготовкой.  Такого никогда не было, чтобы динамовцы в первом раунде вылетали после 0-4.  Промахнулись с подготовкой, где-то перемудрили.  Стараешься подвести команду в оптимальном состоянии, тренируешь, чтобы игроки на эти матчи вышли в суперкомпенсацию, может, здесь пережали или недожали.  Вот и случилась эта ерунда.

Могли ли перемудрить, уволив Алексея Кудашова?  Он уже четыре с половиной года отработал, но так ничего и не сделал.  Что он выиграл?  Назовите мне тренера, которому бы дали столько времени.  Сейчас если три года дадут — это счастье.  За три года нормальный тренер должен сделать команду, чтобы она звенела.  А у него было 4,5 года.  С Кудашовым у "Динамо" был бы точно такой же результат.  Я уверен в этом», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Москвичи стали первым клубом в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, завершивший выступление.  Подопечные Вячеслава Козлова уступили в серии с минскими одноклубниками со счетом 0-4.