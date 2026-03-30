Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон заявил об увольнении Брюса Кэссиди с поста главного тренера команды.

Джон Торторелла заменит Кэссиди на посту наставника «Голден Найтс».

«Мы благодарим Брюса Кэссиди за его преданность клубу и городу на протяжении последних четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли для Вегаса. Его вклад навсегда останется частью истории организации.

Однако на финишном отрезке сезона-2025/26 мы считаем необходимыми перемены, чтобы вернуться к уровню игры, соответствующему нашим ожиданиям. С приглашением Джона Тортореллы мы привлекаем обладателя Кубка Стэнли, одного из самых опытных и уважаемых тренеров в лиге. Его опыт станет важным фактором для команды в ключевой момент сезона», — заявил МакКриммон пресс-службе клуба.

«Вегас» занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 80-ю очками в активе.