Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил игру своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (2:3 ОТ2).

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com

«Неплохо играли, имели преимущество, но безобразная концовка не позволила нам довести матч до победы.  Была потеря концентрации.  Понятно, что при счёте 2:0 мы хотели сыграть на результат, понадёжнее.  Увы, не получилось.  Во втором овертайме комплекс ошибок привёл к пропущенной шайбе.  Серия очень энергозатратная, поэтому играл ряд свежих хоккеистов.

Илья Рейнгардт забил гол и сыграл хорошо.  В эпизоде со второй пропущенной шайбой показалось, что было нарушение, но в последние минуты мы не могли взять запрос на просмотр момента.  Команда сейчас раздосадована результатом.  Серия продолжается, будем играть до конца.  Сейчас важно правильно восстановиться», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» уступает в серии плей-офф против «Торпедо» со счетом 1:3.  Следующий поединок между этими командами состоится 31-го марта в Череповце.