Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил игру своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (2:3 ОТ2).

«Неплохо играли, имели преимущество, но безобразная концовка не позволила нам довести матч до победы. Была потеря концентрации. Понятно, что при счёте 2:0 мы хотели сыграть на результат, понадёжнее. Увы, не получилось. Во втором овертайме комплекс ошибок привёл к пропущенной шайбе. Серия очень энергозатратная, поэтому играл ряд свежих хоккеистов.

Илья Рейнгардт забил гол и сыграл хорошо. В эпизоде со второй пропущенной шайбой показалось, что было нарушение, но в последние минуты мы не могли взять запрос на просмотр момента. Команда сейчас раздосадована результатом. Серия продолжается, будем играть до конца. Сейчас важно правильно восстановиться», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» уступает в серии плей-офф против «Торпедо» со счетом 1:3. Следующий поединок между этими командами состоится 31-го марта в Череповце.