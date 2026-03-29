«Торпедо» одержало победу над «Северсталью» (3:2 ОТ2) в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

Сергей Гончарук — автор победного гола в ворота «Северстали» globallookpress.com

Команды обменялись голами в основное время матча. Сначала у «Северстали» отличились Илья Рейнгардт на 50-й минуте и Томас Грегуар на 54-й минуте.

В составе «Торпедо» шайбы забросили Андрей Белевич на 58-й минуте и Никита Шавин на 59-й минуте.

Команды довели дело до второго овертайма, где сильнее оказалось «Торпедо». Победный бросок на счету Сергея Гончарука на 80-й минуте.

После этого матча «Торпедо» повело в серии плей-офф против «Северстали» со счетом 3:1. Следующая игра состоится 31-го марта в Череповце.