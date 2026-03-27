Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил игру своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (3:2).

«Закончилось очередное сражение, битва. Иначе и не назовешь. Благодарен парням, что справились не только с давлением перед матчем, но и героически выстояли в концовке игры. В такой ситуации потрясающая победа.

Что‑то меняли в подготовке к игре? Кардинально мы ничего не меняли, парни поговорили, провели видеоанализ.

Почему не играл Кравцов? Микротравма. Ждем в следующем матче. Дронов? Тоже ждем. Кто‑то из них может выйти.

Почему перетасовали тройки нападения? Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!

Чайковский в концовке получил пятиминутное удаление? Судьи не зря смотрели повтор. Нам тоже надо посмотреть, насколько удаление было оправданным и было ли оно. Там все под микроскопом, пока сказать ничего не могу», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» уступает в серии плей-офф против «Ак Барса» со счетом 1:2. Четвертый поединок между этими командами состоится 29-го марта в Челябинске.