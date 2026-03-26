Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о поражении своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:4).

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«Шайба в раздевалку — всегда плохой знак.  Если дома стены помогают, здесь помогли даже борта с отскоком.  Второй гол мы тоже подарили соперникам.  Подобные вещи нужно исключить.  Когда наши соперники выходят вперёд, они упрощают игру, а, значит, мы затрачиваем больше сил на вход в чужую зону.  А сил у нас и так немного.

К травмированным в предыдущей игре сегодня добавился Коледов.  Павла мы потеряли в первом периоде.  Зыков сезон завершил, сегодня у Вальки была операция.  Что ж, будут сражаться те, кто жив.  Поставив Филлипса в атаку, мы посчитали что он поможет молодёжи, сыграет просто.  Но все не предугадаешь.  Когда выбыл Коледов, вернули Маркуса в защиту.

Мы просили игроков действовать жёстче на своём пятаке, чтобы Плешков видел броски.  Просили выигрывать чужой пятак.  Ни то, ни другое нам не удалось.  Тем не менее Артемий, как и весь сезон, давал нам шанс.

Нам есть что ответить хоккеистам, которые действуют грубо.  Это часть подготовки к следующему матчу.  Нужно стряхнуть с себя эти два поражения, оставаться на позитиве, вернуть нашу быстроту.  Не сомневаюсь, что покажем хорошую игру и победим в третьем матче», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

СКА проигрывает в серии плей-офф с ЦСКА со счетом 0:2.  Следующий поединок состоится 27-го марта в Санкт-Петербурге.  Начало игры — в 19:30 мск.