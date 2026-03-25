ЦСКА на своем льду обыграл СКА во второй встрече 1/8 финала Кубка Гагарина — 4:2.

Гости открыли счет уже на второй минуте — отличился Джозеф Бландизи на второй минуте.

Хозяева ответили четырьмя заброшенными шайбами в исполнении Павла Карнаухова (20'), Дениса Гурьянова (31'), Тахира Мингачева (43') и Дмитрия Бучельникова (47').

Никита Дишковский на 59-й минуте сократил отставание в счете, но на большее гостей не хватило.

ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге 27 марта.