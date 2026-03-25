Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (0:1) во второй игре 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Два периода слабо сыграли в атаке, в третьем более‑менее началось что‑то получаться.  Равный матч по статистике, но соперник был удачливее в концовке.  Мы не смогли реализовать свои моменты, которых было мало.  Мы разбираем соперника.  Они сегодня пытались сыграть более агрессивно в начале.  Разберем моменты.

Почему серия получается не такой результативной?  Здорово играют вратари и у нас, и у "Салавата".

Чего не хватило для того, чтобы забросить?  Говорил ребятам в перерыве, что не хватало трафика перед вратарем.  Броски были издалека, в основном», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

Счет в серии стал равным — 1:1.  Третий матч состоится 27 марта в Уфе.