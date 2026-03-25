Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении своей команды во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:4).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Закончилось очередное сражение, дальше — третий матч, и продолжится наше противостояние уже в Челябинске. Восстанавливаемся и готовимся к следующей встрече. Мы особой разницы не заметили по сравнению с первым матчем, всё в моментах определяется, в деталях. Две-три смены было, когда "Ак Барс" доминировал, были смены, когда лучше смотрелся "Трактор", но, опять же, существенной разницы в классе команд я не вижу.

Проблема в том, что мы пропускаем ненужные голы. Два рикошета, нужно вернуть фарт на свою сторону. Мы сами забиваем красивые голы, а пропускаем либо когда сами себе забрасываем, либо рикошеты. Нужны заброшенные шайбы, может, и нам пора с рикошетов забивать», — передает слова Корешкова Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится 27-го марта в Челябинске. Начало игры — в 17:00 мск.