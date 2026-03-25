«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» (4:2) во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

Кирилл Семенов — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

В составе казанцев дублем отметился нападающий Кирилл Семенов, отличившись на 21-й и 53-й минутах.

Еще по шайбе забросили Артём Галимов на 20-й минуте и Митчелл Миллер на 29-й минуте.

У «Трактора» отличились Андрей Никонов на 5-й минуте и Джош Ливо на 37-й минуте.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится 27-го марта в Челябинске. Начало игры — в 17:00 мск.