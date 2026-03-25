Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал победу своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (4:2).

«Мы вышли и хорошо сыграли. Тут не было каких-то выводов. Удачные вторые периоды? Не знаю, ведь в прошлом матче мы сыграли вничью второй период. Не скажу, что второй период — это сильная сторона.

В Челябинске будет сложнее, мы это понимаем, в Челябинске всегда играть тяжело. Так что дальше будет сложнее. Рекордный пас Билялова? Он на опыте отдал пас», — передает слова Хмелевского Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится 27-го марта в Челябинске. Начало игры — в 17:00 мск.