Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал победу своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (4:2).

Александр Хмелевский — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Мы вышли и хорошо сыграли.  Тут не было каких-то выводов.  Удачные вторые периоды?  Не знаю, ведь в прошлом матче мы сыграли вничью второй период.  Не скажу, что второй период — это сильная сторона.

В Челябинске будет сложнее, мы это понимаем, в Челябинске всегда играть тяжело.  Так что дальше будет сложнее.  Рекордный пас Билялова?  Он на опыте отдал пас», — передает слова Хмелевского Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф со счетом 2:0.  Следующий поединок между этими командами состоится 27-го марта в Челябинске.  Начало игры — в 17:00 мск.