Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (4:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Андрей Разин
«Первая игра всегда важная.  Вышли и отработали очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце.  Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности.  Начали матч хорошо, забросили с добивания.

Доволен ли физической формой игроков?  Мы так готовимся всегда, еще со времен Ижевска.  Цикл баллонов опробован годами.  Не буду говорить, что мы суперготовы физически, но команда была готова.

Что с Вовченко?  Он мог продолжить, но не стали рисковать.

Можно ли сказать, что первый период был образцовым?  Разобрали соперника, ребята выполнили установку, хорошо двигались, проходили среднюю зону», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» повел в серии против новосибирцев — 1:0.  Второй матч пройдет 26 марта в Магнитогорске.