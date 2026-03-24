Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (4:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Первая игра всегда важная. Вышли и отработали очень дисциплинированно, жалко, что пропустили в конце. Установка быстро забить всегда есть, это придает сил и уверенности. Начали матч хорошо, забросили с добивания.

Доволен ли физической формой игроков? Мы так готовимся всегда, еще со времен Ижевска. Цикл баллонов опробован годами. Не буду говорить, что мы суперготовы физически, но команда была готова.

Что с Вовченко? Он мог продолжить, но не стали рисковать.

Можно ли сказать, что первый период был образцовым? Разобрали соперника, ребята выполнили установку, хорошо двигались, проходили среднюю зону», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» повел в серии против новосибирцев — 1:0. Второй матч пройдет 26 марта в Магнитогорске.