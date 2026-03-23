Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в 1-м матче серии плей-офф КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

«Хорошая командная победа, спасибо болельщикам за поддержку. Мы готовы к любым ситуациям, подготовка к плей-офф идёт несколько месяцев. Нужно было направить эмоции в нужное русло, не сразу это получалось. Много потерь, невынужденных ошибок, но добавили в движении, начали появляться моменты. Перевернули игру, в конце соперник смог запереть нас в зоне и сумел воспользоваться преимуществом. Были наложения, несколько пробросов, чуть подустали. Ребята знают, как надо играть, но и такие моменты случаются.

Хоккей — быстрая игра, шаг влево, шаг вправо, может быть ошибка. Она случилась, важно правильно реагировать. В овертайме важно было грамотно пользоваться лавкой, было много моментов с обеих сторон, но главное — одержали победу. Доволен командной игрой, тем как ребята играли, когда соперник владел шайбой — это тоже часть игры. Нужно правильно действовать в разных ситуациях. По сезону что-то исправляли, ребятам говорили, они всё знают», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» повел в счете (1:0) в серии плей-офф КХЛ против «Трактора». Следующий поединок между этими командами состоится 25-го марта в 19:30 мск.