«Ак Барс» в волевом стиле одолел «Трактор» (3:2 ОТ) в первом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Трактора» дублем отметился нападающий Виталий Кравцов, отличившись на 15-й и 59-й минутах встречи.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозёров на 50-й минуте и Нэйтан Тодд на 55-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный гол на счету Александра Барабанова на 77-й минуте.

После этого матча «Ак Барс» повел в счете (1:0) в серии плей-офф с «Трактором». Следующая встреча между этими командами состоится 25-го марта в Казани. Начало игры — в 19:30 мск.