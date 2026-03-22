Московское «Динамо» выступило с заявлением после достижения капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 1000-ю шайбу в НХЛ.

Напомним, что «столичные» уступили «Колорадо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился голом в этом поединке.

«Величайший хоккеист XXI века, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского "Динамо", двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырёхзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки.

Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 923 шайбы, а в плей-офф — 77 голов.