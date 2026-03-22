«Вашингтон» уступил «Колорадо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског на 41-й минуте и Николя Руа на 46-й минуте.

В составе «столичных» голом отметился Джастин Сурдиф на 11-й минуте.

На 54-й минуте российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала 1000-й в НХЛ.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Колорадо». Победный гол на счету Брока Нельсона на 61-й минуте.

После этого матча «Колорадо» занимает 1-е место в таблице Запада со 102 очками в активе. «Вашингтон» — на 12-й позиции Востока с 79-ю баллами.