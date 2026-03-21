Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал повторение рекорда по набранным очкам за один регулярный сезон КХЛ.

Сэм Энас

«Если честно, в это тяжело поверить.  КХЛ — это невероятная лига.  Здесь играют очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги.  Это достижение будет значить для меня многое.  Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим.  Для меня и моей семьи это значит многое.  Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», — цитирует Энаса пресс-служба минчан.

Американец набрал 89 очков, повторив достижение Никиты Гусева, установленного в сезоне-2023/2024.