Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

По информации пресс-службы НХЛ, с момента перехода в «Лос-Анджелес» 25 февраля Панарин набрал 15 очков (4 гола и 11 передач), что является лучшим показателем среди всех игроков команды.

20 марта на стадионе «Крипто. ком-Арена» в Лос-Анджелесе «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:3 в серии буллитов.