Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Сочи» (2:1), а также высказался по поводу того, что его команда первую игру плей‑офф сыграет в гостях.

«Очень хорошо начали матч, затем инициатива переходила от одной команды к другой. Здорово, что на последних минутах вырвали победу и порадовали наших болельщиков. Приятно выиграть этот матч. Сегодня мы делали акцент на более правильные действия в определённых моментах.

То, что Хохлачёв забил этот гол, — это хорошо. Но в Екатеринбурге меньше площадка, и хоккей будет другим. Удобно, что Екатеринбург находится близко и что часовой пояс один — это тоже важно. Да, начинаем в гостях, но в плей‑офф важен каждый матч, будь он дома или в гостях», — сказал после игры Козлов «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 78 очками стал пятым в Западной конференции. В плей‑офф ему предстоит противостояние с «Автомобилистом». Первая игра пройдёт 23 марта в Екатеринбурге.