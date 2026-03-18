Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:3).

«Не могу сказать, что наша команда играла плохо, хорошо двигались. Моментами были быстрее соперника, но что‑то с нашей реализацией не работает, а в прошедшем матче вообще не сработало.

Если будем играть так, как в этом матче, имея столько моментов, рано или поздно реализация должна сработать. План на серию против "Ак Барса"? Вернуться домой, отдохнуть, а после поехать туда и начать серию.

Хочу сказать, что, может быть, меня будут штрафовать, но хотелось бы больше уважения от судей. Я обратился к судье, попросил позвать главного после одного момента, но арбитр под номером 55, который младше меня лет на 30, в не очень вежливой форме ответил. Такое неприятно.

Это вопрос отношения. Я подошел спокойно попросил, но получил в ответ по типу: Играйте и не лезьте сюда», — передает слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Спартака» 20-го марта.