Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:3 ОТ).

«В конференции заняли второе место, в плей‑офф получили преимущество своей площадки. Пока не знаем нашего соперника, и если попадем на "Локомотив" во втором раунде, то он может получить преимущество своего льда.

Прошедшая игра ничего не значила. В первом периоде у нас не получилось выйти на игру так, как планировали. В перерыве поговорили, важно было сделать так, чтобы ребята поняли и приняли, что мы должны работать по нашим привычкам, бороться за шайбу. Во втором периоде могли забить пять голов, в третьем периоде получили меньшинство, это привело к тому, что ушла энергия и мы пропустили голы. Вратарь соперника играл отлично, вытаскивал много моментов.

Рады за Шарипзянова, большое достижение переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он отличный игрок, человек, безумно рады за него. У нас невероятная команда, мы продолжаем развиваться», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 97-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Северстали» 19-го марта.