Во вторник, 17 марта, минское «Динамо» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
18:50 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Антон Лаврентьев из Казани.
Стартовые составы команд
«Динамо»: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Смит, Брук, Лайл, Диц, Уэлле; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Воронин, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.
«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Долженков, Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, рашевский.
Личные встречи
В нынешнем сезоне команды провели 1 матч между собой, 15-го сентября в Омске победил «Авангард» в серии буллитов (5:4 Б).
С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 33 матча. В 13 играх победил «Авангард» в основное время, в 12 «Динамо». В овертаймах победа чаще оказывалась за минчанами: 2 победы «Динамо» и 1 у «Авангарда». В серии буллитов у «Авангарда» 4 победы, у «Динамо» 1.