Встреча в Уфе станет противостоянием команды, которая бьётся за посев в плей-офф, и коллектива, который давно решил свои турнирные задачи и доигрывает сезон. «Салават» при домашней поддержке и с Вязовым в воротах будет делать ставку на надёжность тылов и реализацию стандартов. «Драконы» приедут с разобранной обороной, психологической усталостью и серией из четырёх поражений. Единственное, что может спасти гостей, — их атакующие всплески, но против дисциплинированной обороны уфимцев даже они вряд ли сработают

02' Гоооооол!!!! 1:0.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

14:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:20 Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Главный судья: Николай Красотин (Москва, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия); Линейный: Александр Чернышёв (Ярославль, Россия).

14:10 Основные вратари: Семён Вязовой и Андрей Тихомиров.

14:05 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8 522 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салават Юлаев»

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Артём Горшков, Джек Родевальд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Пётр Хохряков, Артём Пименов, Егор Сучков, Денис Ян, Владимир Бутузов, Артур Фаизов, Евгений Кузнецов, Александр Жаровский.

Стартовый состав «Шанхайские Драконы»

Шанхайские Драконы: Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров, Уайатт Калинюк, Адам Кленденинг, Владислав Валенцов, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Александр Брынцев, Ник Меркли, Владимир Кузнецов, Кевин Лабанк, Райли Саттер, Спенсер Фу, Трой Джозефс, Павел Акользин, Паркер Фу, Нейт Сюсиз, Гейдж Куинни, Остин Вагнер, Кирилл Рассказов.

Салават Юлаев

«Салават Юлаев» подходит к домашнему матчу с «Шанхайскими Драконами» в статусе команды, которая за три тура до финиша регулярки ещё не гарантировала себе пятую строчку на Востоке. Уфимцы опережают ближайшего преследователя всего на три очка, и любая осечка может отбросить их на седьмую позицию. Последние игры «зелёных» получились нервными: обидное поражение в овертайме от «Металлурга» (1:2 ОТ) и неудача в серии буллитов с московским «Динамо» (2:3 Б). При этом команда Виктора Козлова сохраняет строгую дисциплину (одна из лучших в лиге по избеганию удалений) и грамотно играет в меньшинстве. Главный козырь уфимцев — вратарь Семён Вязовой, чья стабильность позволяет обороне действовать спокойнее. В атаке средняя результативность составляет 2,62 шайбы за игру, но реализация моментов оставляет желать лучшего.

Шанхайские Драконы

«Шанхайские Драконы» доигрывают сезон на девятом месте Западной конференции, давно потеряв даже математические шансы на плей-офф. Команда Митча Лава одержала всего одну победу в марте — над «Ладой» (2:1), после чего последовала серия из четырёх поражений подряд. В последних выездных встречах «драконы» пропустили четыре шайбы от московского «Динамо» (2:4) и шесть от «Авангарда» (1:6). Катастрофическая оборона — главная беда гостей: показатель ожидаемых голов соперника (xGA) составляет 3,21 за игру, один из худших в лиге. Вратари не справляются с объёмом работы, защитники теряют позиции, а на выезде пропускают ещё больше — в среднем 3,81 шайбы за матч. Атака периодически подаёт признаки жизни (2,46 гола за игру), но системности в действиях не хватает. Психологический фон после четырёх поражений кряду близок к нулевой отметке.

Личные встречи

За 25 матчей в КХЛ преимущество на стороне уфимцев: 16 побед против девяти у «драконов». В текущем сезоне соперники встречались однажды — в декабре на «СКА Арене», и тогда победу со счётом 3:2 одержали китайцы. В том матче «Шанхай» забрасывал по шайбе в каждом периоде и выстоял в третьей двадцатиминутке, несмотря на четыре удаления. Единственный гол в большинстве уфимцы провели благодаря Девину Броссо. Этот результат остаётся для хозяев поводом для реванша и напоминанием, что даже аутсайдер способен преподнести сюрприз.

