«Салават Юлаев» справится в домашних стенах с «Драконами»?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 15 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Шанхайские Драконы с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 65 матчей «Салават Юлаев» занимает 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. С 72 очками в распоряжении, уфимцы опережают «Трактор» на 3 балла.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Салават Юлаев» завершил в Хабаровске, где сперва прибил «Амур» (4:1), но затем потерпел крупное поражение (3:6).

Отрицательный результат при упорной борьбе команда Виктора Козлова зафиксировала в домашней встрече с «Металлургом» Мг 11 марта (1:2, от). Двумя днями позже уфимцы уступили «Динамо» Москва (2:3, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Комаров.

Состояние команды: За несколько туров до завершения регулярного сезона «Салават Юлаев» рискует выпасть за пределы первой пятерки, а его текущие результаты стали вызывать больше вопросов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В 10 последних матчах были поровну поделены победные и отрицательные результаты. В домашних же стенах уфимцы сыграли вничью в 5 встречах из 6 недавних. На этом же отрезке «СЮ» потерпел 3 поражения.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: С 54 очками после 65 матчей, «Драконы» находятся на 9-й позиции в таблице Запада, на 9 турнирных пунктов опережая «Ладу» и на 10 — «Сочи».

Последние матчи: Неделю назад «Шанхайские Драконы» приехали в Китай на два матча в рамках KHL World Games. Однако дебют на родине оказался неудачным — поочередно шанхайцы уступили «Сибири» (1:2) и «Барысу» (4:8).

В середине текущей недели команда Митча Лава допустила провал на территории «Динамо» Минск (2:4). Недавняя встреча с «Авангардом» в Омске завершилась еще большей катастрофой (1:6).

Не сыграют: Жереми Гроло, Андрей Кареев, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: Амбициозный проект «Шанхайских Драконов» так и остался на низком старте. Последние месяцы команда провела без фактических шансов хотя бы сократить отставание от топ-8.

На момент 65 проведенных встреч «драконы» пропустили 222 шайбы, что является третьим худшим показателем в лиге. В 15 предыдущих встречах подопечные Митча Лава потерпели 12 поражений.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» победили в 4-х личных встречах из 5 последних

«Шанхайские Драконы» забивали 4 гола и более в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3 личных встречах из 4-х предыдущих команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.79, победа «Шанхайских Драконов» — в 5.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: На фоне утративших любую мотивацию «Шанхайских Драконов» команда Виктора Козлова видится фаворитом домашней игры, причем не только по базовой причине большей креативности в зоне атаки, но и в условиях желания выйти на пик формы перед стартом Кубка.

2.10 «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.10.

Прогноз: «Салават Юлаев» превосходит «Драконов» и системно, и тактически. На домашнем льду уфимцы способны провести несколько голевых атак, тогда как в зоне защиты постараются действовать максимально компактно, лишив команду Митча Лава пространства для реализации ее замыслов.

2.47 Тотал меньше 4.5

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.47.