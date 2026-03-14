Защитник ЦСКА Ник Эберт высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

Игрок обороны отметился голом в ворота екатеринбургской команды на 36-й минуте.

«Это была особенная игра, были эмоции от того, что я вернулся сюда, где провёл несколько хороших лет, подружился со многими людьми. Я рад был увидеться со всеми снова и, конечно, доволен победой.

В моём голе была хорошая командная работа, парни здорово двигали шайбу. Я нашёл немного пространства и нанёс хороший бросок. Необычно забивать здесь "Автомобилисту", но было приятно», — цитирует Эберта пресс-служба клуба.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Сибири» 16-го марта.