Главный тренер «Амура» Александр Андриевский поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:1 ОТ).

«Хорошая игра получилась со стороны обеих команд, моментов было не так много, в третьем периоде игра шла до гола. В конце нам пришлось тяжеловато, ребята молодцы, что выстояли. Но проиграли в овертайме. Шансы на плей‑офф у нас остаются.

Могу ли назвать хорошей игру своей команды в третьем периоде? Мы сделали ошибки, но это ошибки конкретных игроков, все люди, все ошибаются.

Откуда удалось достать эмоции? Я уже говорил, что пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей‑офф давно идёт», — передает слова Андриевского «Матч ТВ».

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против «Сочи» 15-го марта.