В среду, 11 марта, питерский СКА примет минское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Гоол! 3:0. Прошла атака сходу в большинстве у СКА, Матвей Поляков отыгравшись в пас с Гримальди с близкого расстояния поразил ворота «Динамо».

17' Удаление у «Динамо», за подножку на 2 минуты удален Егор Бориков.

17' Позиционная атака СКА.

16' Прессингом стали усложнять начало атаки СКА минчане.

15' Бросок Голдобина низом по воротам «Динамо», шайба рядом со штангой пролетела.

14' Мелош от синей линии попал в створ ворот СКА, отбил, а затем сумел накрыть шайбу вратарь хозяев Иванов.

13' Прицельный бросок Тая Смита по воротам СКА, шайба зацепив крестовину улетела за пределы площадки.

13' Плотный бросок Даррена Дица в створ ворот СКА, сумел среагировать вратарь хозяев Иванов.

12' Не позволяют игроки СКА закрепиться в зоне атаки минчанам.

11' Встрепенулось «Динамо», бросок Дица со средней дистанции по воротам СКА переправил за пределы площадки вратарь хозяев Сергей Иванов.

10' Гоол! 2:0. Сергей Плотников на дальней штанге ворот «Динамо» замкнул передачу Скотта Уилсона, поразив верхний угол ворот Демченко.

09' Марат Хайруллин подготовил себе позицию для броска, вратарь «Динамо» Демченко сумел шайбу зафиксировать.

09' Позиционная атака СКА.

08' Убегали игроки СКА 2 в 1, но нападающий «Динамо» Егор Бориков настиг их и чисто предотвратил угрозу.

07' Мало что в атаке пока получается у минчан.

06' Продолжает атаковать СКА, чувствуется хороший настрой подопечных Ларионова.

05' Гоол! 1:0. Иван Выдренков плотно зарядил от синей линии зоны атаки СКА, шайба по пути задела игрока «Динамо» и залетела в сетку ворот Демченко.

05' Высоко игроки СКА встречают развитие атаки «Динамо».

04' С шайбой хоккеисты СКА, планомерно хозяева готовят бросок по воротам «Динамо».

03' В высоком темпе начинается игра, команды стремятся в атаку при первой возможности.

02' Позиционная атака «Динамо», но до угроз воротам СКА дело не дошло.

01' Матвей Поляков на скорости ворвался в зону «Динамо», выкатившийся из ворот гостей Василий Демченко клюшкой предотвратил угрозу.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

19:20 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, вмещающем 12 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Николай Красотин из Москвы и Антон Лаврентьев из Казани.

Стартовые составы команд

Стартовый состав СКА Телеграм ХК СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Зеленов, Галенюк, Выдренков; Бландизи, Плотников, Уилсон, Гримальди, Поляков, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Голдобин, Зыков, Романов.

Стартовый состав «Динамо» Минск Телеграм ХК «Динамо» Минск

«Динамо»: Круповец, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Хенкель, Смит, Брук, Диц, Улле; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Грецкий, Стась, Салыго, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.

СКА

В 63 матчах СКА заработал 75 очков, с которыми обосновался на 6-м месте в таблице Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от ЦСКА. Предыдущую игровую неделю СКА начал с эффектной победы над «Барысом» на домашнем льду (7:0). После перфоманса в игре против одного из главных восточных аутсайдеров коллектив Игоря Ларионова зафиксировала более скромные победные результаты над «Динамо» Минск (2:1, от) и «Динамо» Москва (2:1, от).

По ходу сезона СКА выдает фрагментарные всплески высокого исполнения и производит впечатление команды, которая входит в ритм стабильности. Однако за динамичными отрезками следуют неизменные неудачи. Во второй половине февраля коллектив Игоря Ларионова потерпел 3 поражения в 5 матчах, тогда как в 3-х недавних встречах заработал 6 очков и ни разу на этом отрезке не пропустил больше одного гола. Не помогут команде в отчетной встрече: Никита Зайцев, Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.

«Динамо» Минск

В таблице Западной конференции минчане прописались на 2-й позиции с 83 очками после 64 сыгранных матчей. На 10 пунктов белорусский клуб отстал от «Локомотива». В заключительных матчах февральской программы «Динамо» Минск дважды кряду обыграло «Сочи» в «Большом» (7:2, 3:2). В первых играх мартовского отрезка белорусы сгорели «Металлургу» Мг (0:3) и уступили СКА (2:1, от). В начале новой недели команда Дмитрия Квартальнова встретилась в гостях с «Динамо» Москва и потерпели еще одно поражение (4:6).

По широте турнирного движения «Динамо» Минск проводит выдающийся — лучший в истории клуба — регулярный сезон. В моменте белорусы боролись за лидерство на Западе, но на флажке чемпионата упустили возможность. В 9 последних матчах команда Дмитрия Квартальнова потерпела 6 поражений. Не лучшей на текущее время является и статистика гостевых встреч, указывающая на 6 отрицательных результатов в рамках 10 недавних выездов. Не помогут команде в отчетной встрече: Вадим Мороз и Райан Спунер.

Личные встречи

Последняя игра между командами состоялась 5-го марта в Минске, тогда СКА победил в овертайме (1:2 ОТ). «Динамо» Минск победил в 5 личных встречах из 6 последних. В 2-х личных встречах из 3-х предыдущих команды забивали не менее 6 голов. В 4-х личных встречах из 6 последних на льду СКА команды забивали меньше 6 голов.

