Минчане едут в Питер за победными очками

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 11 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 2.13.

СКА

Турнирное положение: В 63 матчах СКА заработал 75 очков, с которыми обосновался на 6-м месте в таблице Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от ЦСКА.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю СКА начал с эффектной победы над «Барысом» на домашнем льду (7:0).

После перфоманса в игре против одного из главных восточных аутсайдеров коллектив Игоря Ларионова зафиксировала более скромные победные результаты над «Динамо» Минск (2:1, от) и «Динамо» Москва (2:1, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: По ходу сезона СКА выдает фрагментарные всплески высокого исполнения и производит впечатление команды, которая входит в ритм стабильности. Однако за динамичными отрезками следуют неизменные неудачи.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Во второй половине февраля коллектив Игоря Ларионова потерпел 3 поражения в 5 матчах, тогда как в 3-х недавних встречах заработал 6 очков и ни разу на этом отрезке не пропустил больше одного гола.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В таблице Западной конференции минчане прописались на 2-й позиции с 83 очками после 64 сыгранных матчей. На 10 пунктов белорусский клуб отстал от «Локомотива».

Последние матчи: В заключительных матчах февральской программы «Динамо» Минск дважды кряду обыграло «Сочи» в «Большом» (7:2, 3:2).

В первых играх мартовского отрезка белорусы сгорели «Металлургу» Мг (0:3) и уступили СКА (2:1, от). В начале новой недели команда Дмитрия Квартальнова встретилась в гостях с «Динамо» Москва и потерпели еще одно поражение (4:6).

Не сыграют: Вадим Мороз, Райан Спунер.

Состояние команды: По широте турнирного движения «Динамо» Минск проводит выдающийся — лучший в истории клуба — регулярный сезон. В моменте белорусы боролись за лидерство на Западе, но на флажке чемпионата упустили возможность.

В 9 последних матчах команда Дмитрия Квартальнова потерпела 6 поражений. Не лучшей на текущее время является и статистика гостевых встреч, указывающая на 6 отрицательных результатов в рамках 10 недавних выездов.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 2-х личных встречах из 3-х предыдущих команды забивали не менее 6 голов

В 4-х личных встречах из 6 последних на льду СКА команды забивали меньше 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.96, ничья — в 4.29, победа «Динамо» Минск — в 2.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Минчане провели не самые сильные последние матчи, но неустойчивый СКА входит в число команд, в играх против которых белорусы способны вернуть лучшую форму и забрать победный результат.

2.13 «Динамо» Минск победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч СКА — Динамо Минск позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 2.13.

Прогноз: Минчане представляют группу сильнейших клубов лиги по результативности. Разумеется, статистика голов в среднем за игру не всегда работает в пользу динамовцев, но в ближайшей встрече они попытаются выйти на высокую бросковую активность и добиться соответствующей реализации.

2.13 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч СКА — Динамо Минск позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.13.