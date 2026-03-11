Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Игра понравилась. Не сказать, что она была совсем уж уровня плей-офф, но было видно, что обе команды хотели выиграть и играли строго. Победила реализация и большинство.

По какой причине отсутствовали Маклюков и Пресс? Мы потихонечку уже готовимся к плей-офф, поэтому в качестве ротации дали им отдохнуть.

Насколько важен для "Металлурга" Кубок Континента? Мне кажется, для клуба это важно, потому что "Металлург" в современной истории — один из самых титулованных клубов, поэтому лишний стяг над ареной, я думаю, что повесят, но, скажу так: игры предсезонки и турниры, которые там выигрываются, о них в сезоне никто не вспоминает. Так и с первой игрой плей-офф, я думаю, что никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока со 101-м очком в активе. Команда досрочно завоевала Кубок Континента. В следующем поединке «Металлург» сыграет против «Сибири» 13-го марта.