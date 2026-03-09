Главный тренер «Филадельфия Флайерз» Рик Токкет прокомментировал игру нападающих Денвера Барки и Матвея Мичкова после победы над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б).

Матвей Мичков globallookpress.com

«Я думаю, Барки — очень умный хоккеист, и он как бы перенимает стиль игры Мичкова. Вы видели тот гол: Мичков немного подождал и знал, что Барки собирается рвануться внутрь. Отличный пас, но очевидно, что Барки прочитал игру», — приводит слова Токкета журналист Чарли О'Коннор.

21-летний россиянин Матвей Мичков в текущем сезоне сыграл 61 матч и набрал 30 (13+17) очков. Его 20-летний партнёр по команде Денвер Барки за 27 игр заработал 11 (3+8) результативных баллов.