Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мыслями о прошедших матчах в Шанхае в рамках KHL World Games.

Алексей Морозов globallookpress.com

«Рады, что "Шанхайские Драконы" в нынешнем сезоне сыграли у себя дома в Шанхае в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе, Лига и клуб ведут совместную работу в этом направлении. Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею. Он на хорошем уровне — это самое главное, спасибо китайским партнёрам за гостеприимство и радушный приём.

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для Лиги и "Шанхайских Драконов" это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Матчи KHL World Series в Шанхае прошли 5 и 7 марта. В них «Шанхайские Драконы» уступили «Сибири» (1:2) и «Барысу» (4:8) соответственно.