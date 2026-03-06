Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (1:0).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Получилась нервная концовка, так всегда бывает при таком счете. Парни молодчики, (прошедшие) игры дали нам хороший опыт и урок.

Удаления у "Трактора" сказались? Раз выиграли, то да. Мы понимаем, что игра в большинстве оставляет огромный резерв. Парни тоже это понимают. Может, это их мотивирует, очевидные решения или очень медленно принимают, или переигрывают. Когда молодые ребята играют на позиции лидеров, это нормальный процесс. Как расти, если не проходить подобные ситуации? », — цитирует Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 76-ю очками в активе. В следующем поединке московские армейцы сыграют против «Сочи» 10-го марта.