Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Хороший боевой матч, парни здорово сыграли, нигде ни в чем не уступали. Единственное — слишком много сил оставили, играя в меньшинстве, во втором периоде попали в пересменке, отсюда не хватило концентрации.

Почему команда играет с перепадом? Мы пять раз играли в меньшинстве, в таком серьезном матче не было большинства. Оставили много сил.

Джош Ливо будет играть в следующем матче? Должен. Сегодня не стали им рисковать, дали восстановиться до конца. Насколько серьезно? Наши врачи поколдуют и скажут», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Востока с 65-ю очками в активе. В следующем матче челябинцы сыграют против «Металлурга» 8-го марта.