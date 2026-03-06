Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора»
Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Хороший боевой матч, парни здорово сыграли, нигде ни в чем не уступали.  Единственное — слишком много сил оставили, играя в меньшинстве, во втором периоде попали в пересменке, отсюда не хватило концентрации.

Почему команда играет с перепадом?  Мы пять раз играли в меньшинстве, в таком серьезном матче не было большинства.  Оставили много сил.

Джош Ливо будет играть в следующем матче?  Должен.  Сегодня не стали им рисковать, дали восстановиться до конца.  Насколько серьезно?  Наши врачи поколдуют и скажут», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Востока с 65-ю очками в активе.  В следующем матче челябинцы сыграют против «Металлурга» 8-го марта.