Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:2).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Двоякое впечатление от игры. Много хорошего ребята сделали, моменты создали хорошие, с такой командой непросто это делать.

Не хватило нам этого стержня, чтобы против "Авангарда" весь матч так играть. Работаем дальше, хороший урок, хороший тест для нас», — передает слова Никитина Чемпионат.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Трактора» 6-го марта.