Известный специалист Илья Воробьев высказался о предстоящем плей-офф КХЛ.

Илья Воробьев globallookpress.com

«Я думаю, что минское "Динамо" может удивить, хотя у него сейчас не лучшие времена.»Ак Барс« тоже может стать сюрпризом, если он сыграет на полную.

"Спартак" может добавить и выйти на нужное место, если сыграет на максимуме. Это важный момент, потому что по комплектованию команды у них есть хорошие ребята.

"Трактор"? Это интересная команда, но, конечно, мне не нравится работать с молодежью без должного доверия. Юров, кстати, уехал из "Трактора" в "Магнитку". Это пример того, как молодым игрокам могут дать шанс, если они докажут свою ценность», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент продолжаются регулярные чемпионаты в Восточной и Западной конференциях.