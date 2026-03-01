Во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу со счетом 4:2 одержали хозяева льда.

Аркадий Шестаков globallookpress.com

Первый гол в игре был забит на девятой минуте нападающим «Адмирала» Аркадием Шестаковым. На 38-й минуте форвард уфимского клуба Владислав Ефремов сравнял счет. Однако уже через минуту, на 39-й, защитник Алексей Василевский вывел «Салават Юлаев» вперед.

«Адмирал» смог восстановить равновесие в счете на 49-й минуте благодаря голу нападающего Оскара Булавчука. На 54-й минуте защитник Либор Шулак снова вывел хозяев вперед. В концовке матча форвард Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу, окончательно установив счет — 4:2 в пользу «Адмирала».