Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о волевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» (6:5 ОТ).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА t.me/cska_hockey

Напомним, что московские армейцы пропустили 4 шайбы в первом периоде, но смогли отыграться и одержать победу в овертайме. Победный гол на счету нападающего Павла Карнаухова на 61-й минуте.

«Очевидно — начали безобразно. Характер проявили, молодцы парни. Игра складывалась тяжело, в концовке сами себе забили, но нашли силы. Надо не радоваться этому, а взять с собой опыт на будущее.

Не было ли желания взять тайм-аут в первом периоде? Мысли, может, и были, но почувствовал, что не надо. Вратаря поменяли, и так дали понять ребятам мысль.

Что говорил команде при счете 0:4? Сегодня на лавке мы практически не успевали говорить, счёт быстро менялся. Здесь парни сами говорили. Иногда такие матчи надо играть, когда всё так нестандартно. После первого периода сказали, что надо сегодня именно такой матч выиграть. Это психология, уверенность.

Первый матч за десять месяцев провел Ник Эберт и забил? Наверное, он единственный, кто сегодня был готов к игре. На фоне всей команды выглядел солидно. Он внёс свою часть, забил, ребята ему дали лучшего игрока. Он опытный парень, который игру понимает. Вопрос в кондициях, как быстро он сможет вернуть их», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

После этого матча армейцы занимают 5-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Автомобилиста» 2-го марта.