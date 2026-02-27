ЦСКА одолел «Шанхайских Драконов» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Денис Зернов — нападающий ЦСКА globallookpress.com

В 1-м периоде гости забросили 4 шайбы. У «Шанхайских Драконов» дублем отметился Спенсер Фу, отличившись на 9-й и 13-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Ник Меркли на 4-й минуте и Кевин Лабанк на 12-й минуте.

ЦСКА сумел отыграть 3 шайбы в стартовом отрезке, отличились Дмитрий Бучельников на 17-й минуте, Денис Зернов на 18-й и Виталий Абрамов на 19-й минуте.

На старте 3-го отрезка, на 41-й минуте ЦСКА сравнял счет благодаря голу Дениса Зернова.

На 49-й минуте «Шанхайские Драконы» снова вышли вперед, отличился Павел Акользин.

ЦСКА вновь сумел сравнять счет на 52-й минуте благодаря точному броску Ника Эберта.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался ЦСКА. Победный гол на счету Павла Карнаухова на 61-й минуте.

ЦСКА располагается на 5-й позиции в таблице Запада с 74 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й строчке с 52 баллами.