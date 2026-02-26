Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин поделился мыслями по поводу перспектив своей команды в плей-офф Кубка Гагарина.

«Нерезультативная игра в последних матчах? Не скажу, что у нас что‑то сломалось, просто бывают такие периоды, где‑то шайба в ворота не идет, нужно это преодолеть, бывает, что‑то не получается, надо стараться выходить из этой ситуации, больше атаковать и забивать. Нужно преодолеть эту не самую удачную серию.

Шансы команды в плей-офф? Ну "Металлург" же выигрывал с атакующим хоккеем. Каждый тренер видит игру по‑своему, кто‑то больше на атаке сосредоточен, кто‑то на обороне. Но и у нас никто не забывает об обороне. В плей‑офф всё должно быть в совокупности», — цитирует Митякина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 63 баллами занимает 7-е место в Восточной конференции.