Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды над СКА (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей‑офф. По игре: хорошо начали, забили. К сожалению, пропустили в меньшинстве, хотя ребятам говорили, что в прошлой игре СКА забил в меньшинстве.

Во втором периоде начали хорошо играть, накрывали в зоне атаки, подловили на нескольких ошибках и забили хорошие голы. Понравилась атмосфера в Ледовом дворце. Всех с победой.

В чем удалось преуспеть? Мы старались накладывать смены, пара моментов получилась. На контратаках, на возврате один гол забил Адамчук. Ключевым было большинство, когда Гусев отдал на Уила. Это придало нам уверенности», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 70 очков и занимает шестое место в Западной конференции.