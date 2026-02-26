Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды над СКА (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей‑офф.  По игре: хорошо начали, забили.  К сожалению, пропустили в меньшинстве, хотя ребятам говорили, что в прошлой игре СКА забил в меньшинстве.

Во втором периоде начали хорошо играть, накрывали в зоне атаки, подловили на нескольких ошибках и забили хорошие голы.  Понравилась атмосфера в Ледовом дворце.  Всех с победой.

В чем удалось преуспеть?  Мы старались накладывать смены, пара моментов получилась.  На контратаках, на возврате один гол забил Адамчук.  Ключевым было большинство, когда Гусев отдал на Уила.  Это придало нам уверенности», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 70 очков и занимает шестое место в Западной конференции.