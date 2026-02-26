Российский вратарь Сергей Бобровский планирует остаться в клубе «Флорида Пантерз» до конца текущего сезона, сообщает Florida Hockey Now.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Несмотря на слухи об обмене 37-летнего голкипера, в команде считают, что он остается ключевым игроком в их планах на будущее, включая борьбу за Кубок Стэнли.

Хотя «Пантеры» на данный момент отстают на восемь очков от зоны плей-офф, в долгосрочной перспективе это не имеет значения для клуба. Бобровский выразил желание продолжить выступать за «Флориду».

Контракт россиянина с клубом действует до конца текущего сезона, а 1 июля следующего года он станет неограниченно свободным агентом.