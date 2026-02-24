Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«У нас такая выездная серия: мало забиваем, немного пропускаем. Ребята сражаются в каждой смене, сегодня я их похвалю, молодцы. В меньшинстве столько выстояли, поймали на себя столько шайб, а в овертайме удачный отскок мастеру на клюшку, и он попал очень здорово. Это очко очень дорогое.

Два броска за первые 20 минут? Броски были, но не доходили до створа, мы сказали ребятам об этом. Но и Уфа забила с наших ошибок, второй гол — сами себя подставили.

Сказывается ли на команде положение в таблице? На ребят влияет таблица, неудачи в последних играх, нет уверенности пойти в обыгрыш, рискнуть. Все смотрят в таблицу, у нас качели, американские горки. Напряженность есть, неважно, какой соперник играет — все игры идут от ножа», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 58 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.