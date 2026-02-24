Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз поделился информацией о состоянии нападающего Сидни Кросби, который получил травму на Олимпийских играх, выступая за сборную Канады.

Сидни Кросби globallookpress.com

«Мы все еще ждем новостей о Сиде. Он сейчас в пути и скоро вернется в клуб. Нам нужно узнать больше о его здоровье. Пока у нас нет полной информации», — сообщил Мьюз, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Кросби получил травму в четвертьфинале против сборной Чехии и пропустил два последних матча турнира.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби сыграл три матча, забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.