Пресс-служба КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между «Сочи» и ЦСКА.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК "Сочи" — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Напомним, что матч между «Сочи» и ЦСКА решили перенести с 17:00 (мск) на 18:15. Команды успели провести 1 период, в котором не было заброшенных шайб. После этого диктор по стадиону призвал болельщиков «незамедлительно проследовать в укрытие».

«Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 40 очками в активе. ЦСКА располагается на 5-й строчке с 70-ю баллами.